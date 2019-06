La speranza della Juventus per il colpo Matthijs de Ligt è più viva che mai. In un'intervista concessa al Mundo Deportivo, il difensore olandese dell'Ajax è tornato a seminare dubbi sul proprio futuro: "E' stata una stagione spettacolare per me e per le mie squadre. I grandi club mi cercano? E' un onore, ora potrò pensarci e decidere il mio futuro. I soldi non sono un problema. Per me è importante sapere che nella squadra in cui vado posso essere in risalto e giocare molto".



'BARÇA? FORSE NON È IL MOMENTO' - Al Barcellona De Ligt ritroverebbe l'amico e connazionale De Jong, ma questo non sembra bastare per convincerlo a trasferirsi al camp Nou: "Sarebbe bello giocare con lui ma devo pensare a me. Non sono quando deciderò, mi prenderò il mio tempo. Barcellona? Forse non è ancora il momento".