Nell’era dei social network, il calciomercato si muove anche al ritmo dei post pubblicati in rete. In quel di Barcellona, ha fatto discutere quello di Eric Abidal, uomo-chiave del mercato blaugrana che su Instagram ha condiviso un messaggio sibillino (cancellato dopo poche ore): “Chi esita a giocare nel Barça non ci serve”, una citazione di Johan Cruijff che molti hanno interpretato come una frecciata diretta a Matthijs de Ligt. Come riporta Marca, infatti, le ultime dichiarazioni del difensore olandese hanno fatto letteralmente infuriare il club catalano, che sta facendo di tutto per acquistarlo dall’Ajax. “Forse non è il momento”, ha ammesso De Ligt, chiudendo le porte ad un immediato trasferimento al Camp Nou. Musica per le orecchie di Juventus e PSG, schiaffo al Barça.