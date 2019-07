Un video di un anno fa. Quando De Ligt era appena diventato capitano dell'Ajax e si era caricato tutto l'ambiente storico dei biancorossi. Non solo storie legate al rettangolo verde, ma soprattutto un rapporto viscerale con i propri tifosi, che avevano visto in quel ragazzino cresciuto così in fretta un potenziale fuoriclasse e una storia bella da raccontare e da vivere.Magari, ecco, imparare pure un po' di cori della curva bianconera, così da riprendere sin da subito.