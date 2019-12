Alla prima sconfitta stagionale, in campionato contro la Lazio, Matthijs De Ligt è stato escluso e messo in un angolo. Vicino a Bonucci ormai c'è stabilmente Demiral. Nulla di grave secondo Tuttosport, che spiega come l'ex capitano dell'Ajax doveva recuperare da una lussazione alla spalla subita contro l'Atalanta. Dopo la sosta natalizia, De Ligt dovrebbe tornare al centro della difesa per continuare il suo percorso di crescita in bianconero.