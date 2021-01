La positività al Covid-19 di Matthijs De Ligt ha naturalmente scatenato le reazioni dei tifosi della Juventus, che vedono venir meno temporaneamente un perno della difesa bianconera. È interessante notare i differenti punti di vista che si trovano espressi su Twitter. C'è chi incita il difensore olandese, chi perfidamente pensa a un Demiral "esultante" perché il virus in pochi giorni ha "fatto fuori" gran parte della sua concorrenza nel reparto, chi si produce in analisi su come si riaggiusterà la difesa senza di lui, chi si limita a esprimere un fortissimo dispiacere...

Qui di seguito una selezione di tweet sulla positività di De Ligt: particolarmente apprezzabile un tifoso milanista che stoppa sul nascere ogni possibile accusa al difensore, che ha giocato l'altroieri contro i rossoneri