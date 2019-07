De Ligt “Sono qui perché attratto dalla filosofia di gioco di Sarri”Il gioco. La cosa di cui non parlavano quelli che, per denigrare Sarri,parlavano della tuta, dello stile, del linguaggio. Il gioco, l’unica cosa che conta pic.twitter.com/VfX1Hds1lm — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) July 20, 2019

ha elogiato Maurizio Sarri tramite le parole di Matthijs de Ligt, che in prima persona ha affermato di aver scelto di vestire la maglia della Juventus anche per via dell'allenatore che ha preso il posto di Massimiliano Allegri.