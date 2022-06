Le parole di de Ligt a NOS:



STAGIONE – “Se sarò io il leader della difesa? Non lo so (ride ndr). Il club me l'ha detto e in questa stagione ho dimostrato con gli infortuni di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci di cosa sono capace. Ho dovuto prendere il comando ed è andata bene. Credo che questo sia il prossimo passo”.