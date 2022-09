Dopoè intervenuto ai microfoni di Sky Sport l'ex bianconero. "Oggi abbiamo fatto un'ottima gara, anche se non perfetta. Abbiamo fatto il nostro gioco ma c'è da dire che anche l'Inter ha giocato bene e il primo tempo è stato difficile per noi. Le differenze tra gli allenamenti alla Juve e al Bayern? Tutti e due molto duri, ma diversi. In Italia si fa più attenzione agli schemi e alla tattica, meno all'intensità e agli sprint. Infatti all'inizio ho avuto qualche difficoltà ad adattarmi ai nuovi ritmi che bisognava tenere in campo, ma ora ho trovato la condizione buona e riesco a farlo".