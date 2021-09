. Dopo le turbolenze in Nazionale, le parole di Marco Van Basten e Ruud Gullit e i dubbi di Max Allegri che hanno portato alle esclusioni con Napoli e Milan, l'olandese riprenderà il suo posto da titolare accanto a Bonucci. Obiettivo: blindare la porta bianconera che viene battuta con regolarità in serie A da 18 partite e nessuno nei cinque principali campionati europei ha fatto peggio dal 5 marzo scorso in avanti. Serve il primo clean sheet del campionato. Lo riporta il Corriere dello Sport.