E' una Juve sicura di chiudere il colpo, è una Juve consapevole e certa della situazione e di ciò che sta accadendo. Il colpo Matthijs de Ligt è in via di definizione, tanto che, secondo Tuttosport, il centrale olandese classe 1999 ha già comunicato ai dirigenti della Juve di volere solo vestire bianconero. Nessun dubbio per il difensore che ha scelto il club del presidente Agnelli.