Wojciech Szczęsny e Matthijs de Ligt sono intervenuti ai microfoni del canale YouTube Foot Truck, raccontando le loro esperienze, sia da compagni di squadra sia da avversari. Ecco la trasposizione delle loro parole, ripresa da IlBianconero.com.



De Ligt: "Primo viaggio con la mia ragazza a Torino? Vero, ho vinto il Golden Boy, il premio per il più grande giovane talento in Europa ed era qua a Torino, quindi è stato il primo viaggio che ho fatto con la mia ragazza, è stato molto simbolico. Conoscevamo già un po' la città, poi sono tornato ad aprile e lui sa cosa è successo (ride ndr)".

Szczesny: “Non ricordo, non ha segnato. Nessuno si è accorto che è stato quasi un autogol, Rugani ha segnato quel gol e anche Rugani non lo sa”.

De Ligt: No al Barcellona? No, non è stato il discorso di Ronaldo il motivo per cui sono venuto alla Juve. Ho avuto molto tempo per scegliere tra i club che mi volevano, quando ho messo tutta sulla carta la Juve è stata la scelta migliore".

Szczesny: ‘Però ti ha parlato”

De Ligt: “Si è stato un grosso onore che lo abbia fatto”

Szczesny: “E’ la stessa cosa che racconta Aaron (Ramsey ndr), lui ti dice: ‘Mi hai chiamato prima di andare alla Juve’. Nella tua testa non fa una grande differenza nella tua testa, ma se Ronaldo viene da te e ti dice: ‘Sarebbe buono per te’..ci pensi. Magari non cambia le tue idee ma pensi: ‘Ronaldo pensa che sarebbe una buona scelta per me quindi forse lo è’.



AJAX – Szczesny: “Lo stile con cui giovano faceva innamorare, Tadic era in Premier League, era un buon giocatore, giocava esterno. Ma all’Ajax era perfettamente inserito nello stile di gioco, gioca quasi come a calcetto, cerca sempre qualcuno, era bello da vedere, non tanto da giocarci contro”.

De Ligt: “Credo che fossimo completo, avevamo giocatori che si completavano a vicenda, c’erano tanti giovani ma anche con esperienza, è stato un buon mix per questo siamo arrivati in semifinale”.

Szczesny: “Ogni grande club ha un grande settore giovanile ma la proporzione di giocatori che l’Ajax produce è strana, il doppio della successiva in Europa”.

De Ligt: “Il Chelsea ad esempio ha un grande settore giovanile, questa stagione stanno avendo una possibilità ma normalmente arrivano alle soglie della prima squadra ma non ci arrivano perché la prima squadra è troppo forte. All’Ajax, ora sono buoni, ma fino a 3-4 anni fa la prima squadra non era davvero al top e quindi avevi possibilità, ti allenavi con la prima squadra, giocavi…era importante”.

Szczesny: “Anche il modo in cui fanno mercato, se non puoi permetterti un big per rimpiazzare un giovane, ti tieni il giovane”.

De Ligt: “Si allenano sempre con la palla, da quando hai 14 anni. Poco allenamenti fisico, tutto con la palla, passaggi corti. La tecnica è la prima cosa, poi si vede. E funziona”.

Szczesny: “Se c’è qualche giocatore buono diccelo, lo diciamo a Paratici…o Ronaldo”,

De Ligt: “E’ un buon agente (ride ndr)”



TEN HAG – De Ligt “Non ha avuto un buon inizio perché arrivava dall’Utrecht, che è avversario dell’Ajax. Ha mostrato che tipo di allenatore è. Sarri? Sono simili, è un allenatore italiano quindi è sempre diverso da un olandese. Credo che qui sia più automatico. Sai come fare pressione, come partire dal basso. All’Ajax sapevamo come fare pressione ma poi con la palla giocavi, potevi fare solo che volevi. Ti davano qualche indicazione ma poi dipende dal giocatore”.

Szczesny: “All’Arsenal giocavamo bene con Wenger ma in allenamento non lo preparavamo mai, era improvvisato, ti gustavi il calcio. In Italia ogni allenatore che ho avuto aveva tutto programmato prima. Il giorno prima della partita c’è l’11 contro 11 con la Primavera, è qualcosa che non avevo mai visto”.

De Ligt: “All’Ajax se eri un difensore difendevi ma se volevi potevi provare a fare gol. Qui ad esempio se sei un difensore e ti vuoi fermare a fare allenamento di tiri in porta dopo la seduta non è possibile, è normale perché ogni giocatore ha il suo ruolo”.

Szczesny “Quando abbiamo analizzato l‘Ajax la scorsa stagione abbiamo pensato che giocassero a calcetto. C’è la forma della squadra ma non ruoli definiti, immagina come se De Ligt giocasse a centrocampo. Sulle fasce c’erano esterni veri come Neres..ma quando vedi uno come De Jong, pensi a un regista, leggero, era tosto, avrebbe potuto giocare difensore centrale”.

De Ligt: “Lo ha fatto con me per qualche mese. All’Ajax l’obiettivo è che tutti devono giocare la palla. La scorsa stagione credo che abbiamo avuto due veri difensori, gli altri erano tutti giocatori di calcio. Non ti sentivi mai nervoso o sotto pressione”.

Szczesny: “Nel secondo tempo a Torino abbiamo provato a mettere pressione dopo aver preso il 2-1 e loro ne uscivano 3-4 volte. Pensammo: ‘Non ne veniamo più fuori’. Pressavamo ma avevamo paura di scoprirci troppo e lasciare in 3 contro 2 dietro. Alla fine non abbiamo creato niente. A quel tempo non avevamo idea di come pressarli, pressandoli sapevamo che avremmo potuto prendere gol in contropiede. Contro il Tottenham, non vorrei che vincesse mai, ma mi sarebbe comunque piaciuto che l’Ajax vincesse la Champions perché sarebbe stata una bella storia”.

De Ligt: “Il modo in cui siamo usciti, avremmo dovuto essere più concentrati. Ok la qualità ma volevamo segnare ancora. Alla fine abbiamo mostrato comunque quello che eravamo. Ho giocato all’Ajax per dieci anni, conosci tutti, quando sono diventato capitano a 18 anni è stato strano ma dopo quel giorno mi sono abituato. Mi piace avere responsabilità e dare l’esempio. Credo che l’allenatore ha visto un buon capitano”.

Szczesny: “Eri un vero leader, poi sei arrivato alla Juve, che ha vinto tanto, vuoi tenere la tua personalità ed essere leader ma allo stesso tempo non sarebbe giusto, te lo devi guadagnare. Sono rimasto impressionato dalla tua attitudine. Di solito i giocatori giovani pensano: ‘Ok, me la prendo tranquilla’, si nascondo un po’…”



JUVENTUS - De Ligt: “Alla Juventus mi ha detto che sono stato acquistato perché sono davvero maturo e so come gestire la pressione, hanno fiducia in me. Mi hanno detto che era difficile, a 19 anni, andare in un’altra nazione ma che erano convinti che avrei giocato presto. Quando sono entrato per la prima volta mi sentivo come un bambino in un negozio di caramelle. C'era Buffon, c'era Ronaldo...Szczesny, credo sia il primo che ho incontrato. Dopo due mesi ho sentito che potevo essere me stesso”.

Szczesny: “Ho cambiato club solo due volte, più un prestito. Le prime settimane quando arrivi in un nuovo club non sai chi è tuo amico, con chi vai d’accordo, ti senti davvero te stesso quando vai sul campo e ti alleni”.

De Ligt: “Per me è lo stesso, all’inizio era difficile, c’era tanta pressione, alla seconda partita ho fatto autugol e a quel punto la pressione aumenta ancora. In allenamento mi sentivo bene ma avevo ancora bisogno di allenamento. Step by step sono migliorato”.

Szczesny: “Cosa è stato difficile? Adattarti a un nuovo calcio o avere quella personalità che sapevi di avere? E’ la sfida più dura.

De Ligt: “Sono arrivato tardi, le trattative tra Juve e Ajax sono durate molto, sono arrivato due settimane dopo il resto del gruppo, sono andato subito in Asia, non mi ero neanche mai allenato e due giorni dopo sono sceso in campo contro il Tottenham, dopo 20 minuti non potevo neanche più respirare. All’inizio non ero in forma come l’anno precedente e non giocavo così a zona. Prima stavo attaccato al difensore, ci sono piccole differenze e credo di essere un gicoatore che vuole vincere ed essere di esempio”.



TOCCHI DI MANO – Szczesny: “Nessuno lo dice, ma la scorsa settimana c’è stato un incontro di arbitri e hanno detto che contro Lecce e Torino non erano rigori. Nessuno dei media ne parla, amano solo parlare di quando ci sarebbe dovuto essere un rigore contro la Juventus. Ma quando l’arbitro dice: ‘E’ stato un errore’, nessuno ne parla più.

De Ligt: "Quando ero sotto la doccia dopo la partita contro il Torino i compagni mi dicevano: è incredibile, è come se ci fosse una calamita nel tuo braccio! Quando commetto un errore però non sono il tipo che si arrabbia se qualcuno dice qualcosa, mi piace scherzarci sopra".

Szczesny: “Era stato sfortunato, credo che solo quello contro l’Inter fosse rigore, il resto è sfortuna…mano di Dio. Ora sei come Maradona”.

De Ligt: “La migliore situazione per spiegare la situazione è il rigore contro la Germania. Guardo in alto e la palla mi cade sul braccio”.

Szczesny: “Quando è così estremo, che prendi la palla di mano per un mese di fila, non vuoi renderlo scomodo, devi riderci sopra. Se eviti di parlarne, lo rendi scomodo”.

De Ligt: “So quando faccio errori. Non sono un ragazzo che si arrabbia se uno dice qualcosa contro di me, amo gli scherzi.”.

Szczesny: “Se mi faccio male durante la partita e non abbiamo più cambi, uno lo avremmo in campo”.



PROFESSORI – De Ligt: “Parlo molto con questi ragazzi (Chiellini, Bonucci e Van Dijk ndr) di come vedono le situazioni, di cosa fanno in certe altre, ovviamente guardi a loro e cosa fanno cercando di prendere qualcosa da loro, alla fine la cosa più importante è osservarli senza cambiare il tuo stile. Io ce l’ho e cerco di capire solo cosa voglio migliorare, senza copiare”.

Szczesny: “Anche io ho il prof, Buffon, a volte la vediamo in maniera diversa e gli dico semplicemente: ‘Non lo farei’, devi fare cose che ti senti tranquillo di fare. A volte i consigli sono buoni, ma alla fine vuoi essere te stesso. Matthijs è la collezione di due cose: bravo con la palla ma è anche un animale. Chiellini si è fatto male e io non sento la differenza, e questo dice tanto”.

De Ligt: “Da giovane ero un centrocampista, a 15 anni. Ero grande e il coach mi ha detto che sarei rimasto a centrocampo per un altro anno per migliorare la tecnica e che poi mi avrebbero arretrato per diventare un grande difensore. Dopo che ho imparato a difendere, ho cercato di imparare con tanti ex giocatori come Stam e De Boer. Cerco di imparare ogni giorno”.