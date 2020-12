3









Aggrappati a De Ligt e Ronaldo. La Juve riparte dalle certezze, e pure dall'orgoglio. I due che, per Tuttosport, "offrono solo sicurezze in campo". I top players, insomma. Che si uniscono per alzare il livello di questa squadra, che non deve smarrire la sua identità, ma neanche la fiducia in sé. Perché questa è una squadra forte: deve solo aggiungere carattere e personalità. COMPLEMENTARI - Come racconta TS, "De Ligt è un giovane con la saggezza di un veterano, Ronaldo è un veterano con l’entusiasmo di un giovane: la strana complementarietà dei due li rende perfetti per pilotare il gruppo in assenza di Chiellini e Buffon". Mancheranno solo loro all'appello di Pirlo, cioè ai convocati. I due con più juventinità e più esperienza di tutti. Il tempo è tiranno, del resto. Ma c'è ancora tanto da dare per Cristiano, una vita calcistica sconfinata per Matthijs. A partire da questa sera: i due estremi, ma i più vicini per talento e leadership.