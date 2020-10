Matthijs de Ligt ha nel mirino la gara con la Lazio dell'8 novembre. Il difensore olandese ha recuperato dall'operazione alla spalla e ha iniziato anche a lavorare in gruppo insieme al resto dei compagni. Pirlo spera di riaverlo presto a disposizione per averlo al massimo della forma in vista della prossima gara di Champions nella quale non ci sarà Demiral squalificato, de Ligt non vede l'ora di tornare in campo e spera di essere trai convocati già per la sfida di domenica con lo Spezia. Manca ancora l'ok definitivo dei medici, ma a più tardi con la Lazio dovrebbe rientrare.