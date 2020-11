6









Nessuno se lo è dimenticato, men che meno Andrea Pirlo, che non vede l’ora di poter contare sulla sua granitica abilità difensiva. Matthijs de Ligt sta scaldando i motori, dopo tre mesi fuori dai giochi il gigante olandese scalpita per tornare al centro della difesa, lì dove ha mostrato di valere ogni centesimo dei 75 milioni più 10,5 di bonus versati dalla Juventus nell’estate del 2019 nelle casse dell’Ajax. Perché il De Ligt ammirato nella seconda parte di stagione è uno dei migliori centrali in circolazione, nonostante la sua carta d’identità reciti appena 21 anni.



QUANDO RIENTRA - Il bianconero sta bene, l’operazione per recuperare dall’infortunio alla spalla destra è acqua passata, dopo un anno trascorso a stringere i denti con vistose fasciature per evitare brutte lussazioni. Già da un paio di settimane si sta allenando con il resto della squadra, svolgendo solo la parte atletica e senza prendere parte alle partitelle. La forma fisica è recuperata, giorno dopo giorno sta assimilando i dettami di Pirlo, ma De Ligt è ancora frenato dai medici, che non hanno ancora dato l’ok per essere quantomeno convocato. Come riporta Calciomercato.com, molto probabilmente l’ex Ajax si rivedrà il 21 novembre contro il Cagliari, dunque dopo la sosta nazionali. Ma si sa, il calcio è imprevedibile anche nel recupero dagli infortuni, e se dovesse arrivare il via libera medico non è da escludere un suo rientro in extremis domenica contro la Lazio.