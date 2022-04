Mai come quest'anno, la Juve ha il volto di Matthijs de Ligt. Solo Szczesny ha un minutaggio maggiore tra i bianconeri. E lui è un leader, lo è a 22 anni, un pilastro della difesa ed efficace nelle proiezioni. Come racconta La Stampa, il "campione bambino venuto da Amsterdam" è stato capace di ritagliarsi in fretta un posto nella difesa popolata da mostri sacri. Chiellini e Bonucci sono stati fuori a lungo e per diversi motivi: lui ha dato tranquillità a un ambiente intero.



IL SEGRETO - 3169 minuti in campo, 36 partite giocate. Non è mai un caso: tra i calciatori di movimento, lui è quello con il maggior minutaggio. A Cagliari è stato fondamentale, a casa ha già portato tre gol, tutti in campionato: prima della Sardegna, le reti allo Spezia e al Torino. "Ma sono il maggior critico di me stesso - la confessione al Guardian -, so sempre quando faccio qualcosa di sbagliato". De Ligt ha ammesso di aver studiato Chiellini: "E' diventato chi è adesso proprio in questo modo: ha 37 anni e ogni giorno si allena per migliorare. L'esperienza aiuta a crescere".



DE LIGT RESISTE - Per La Stampa, Matthijs resiste agli accostamenti a club d'elite, disposti a coprirlo d'oro. E lo dimostra ogni giorno, nella quotidianità, studiando per esempio l'italiano e imponendosi, un'ora al giorno, di parlare con la fidanzata AnneKee. Alla Juve lo aspetta una fascia, i tifosi spingono e le gerarchie vacillano. Il tempo gioca a suo favore, dopo l'erede designato Bonucci.