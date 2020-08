Sulla strada del recupero. Matthijs de Ligt torna a pubblicare sui social dopo l'immagine del post operazione, nel giorno del suo compleanno: è in una spiaggetta della Sardegna, dove con la sua Annekee ha deciso di spendere i giorni di vacanza. La coppia olandese ha scelto infatti di rimanere in Italia e di godersi il mare della bella isola, così come tanti suoi compagni. Per Matthijs, il visibilissimo tutore al braccio destro volto a dargli supporto dopo l'intervento alla spalla. Il giocatore tornerà in campo a novembre, in attesa fisioterapia e recupero. Anche mentale: quella appena trascorsa è stata una stagione molto difficile. La prima in bianconero, pure se sembra un veterano.