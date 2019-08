Una fuga romantica, quella di Annekee e Matthijs. Che non farebbe notizia se fossero solo due turisti olandesi a Torino, che diventa notizia se quell'olandese è, nuovo difensore della Jvue e uomo da oltre 70 milioni di euro. Sguardi felici e innamorati, persi nelle bellezze di Alba (in provincia di Cuneo) dove il vino abbonda e i paesaggi sono mozzafiato. Non c'è che dire: come dimostra la foto apparsa sulle stories Instagram dei due fidanzatini, l'ambientamento di Matthijs prosegue a gonfie vele. In attesa che anche il campo faccia parlare - e sorridere - il centralone ex Ajax.