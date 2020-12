3









In un messaggio destinato a Tuttosport, Matthijs de Ligt è tornato a parlare della vittoria del Golden Boy, premio per il miglior giovane d'Europa che quest'anno è finito tra le mani di Erling Haaland. In quel giorno così importante, il centrale bianconero viaggiò con una folta rappresentanza di parenti. Dai genitori alla nonna, fino alla fidanzata AnneKee, con la quale è venuto poi a Torino per affrontare una nuova tappa della sua vita. Un breve tour della città riuscì a concederselo: furono momenti decisivi, pure per la Juventus.



I COMPLIMENTI - A Tuttosport, De Ligt si complimenta con l'amico Haaland: "Vincere il Golden Boy è stato bello! Ricordo ancora quando sono venuto a ritirare il premio a Torino, una città straniera che poi è diventata casa mia. Il Golden Boy ovviamente lo conservo con grande piacere, a casa della mia famiglia ad Amsterdam dove ho l’abitudine di raccogliere i ricordi legati al calcio. Un grande saluto a tutti e complimenti a Erling Haaland che ha vinto l’edizione di quest’anno".