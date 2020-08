Una lettera per ringraziarlo. Di tutto quello che Maurizio Sarri ha fatto per lui. Dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è emerso un dettaglio assolutamente non trascurabile: Matthijs de Ligt, il grande colpo di Fabio Paratici della scorsa estate, ha voluto omaggiare il suo vecchio allenatore con alcune parole belle e sentite, soprattutto importanti alla luce della burrascosa fuoriuscita del mister toscano dall'ambiente bianconero. "Non è scoccata la scintilla con la squadra", le parole di Agnelli a Sarri nel giorno del suo esonero. Ecco, con qualcuno invece era andata più che bene: oltre a De Ligt, parole d'oro anche da parte di Dybala.