Secondo Mino Raiola sarà il futuro capitano della Juventus, per Pirlo lo è già a 21 anni. In un periodo di tanta confusione, Matthijs de Ligt è il giocatore che mette tutti d'accordo: è il giocatore dal quale ripartire. Quell'olandese rappresenta l'unica certezza in un mare di dubbi, ipotesi, voci e scenari possibili. De Ligt è realtà. E quest'anno è diventato a tutti gli effetti uno dei leader dello spogliatoio, la vera colonna della difesa. Perché con lui lì dietro anche i senatori si sentono più sicuri, è l'unico - finora - che è riuscito a prendere l'eredità di due simboli della Juve come Chiellini e Bonucci.



TOP PLAYER - I tifosi juventini in lui vedono l'ancora di salvezza per guardare al futuro con un po' di ottimismo nonostante il momento difficile, un ragazzino che in campo gioca come se avesse trent'anni. La carta d'identità però parla chiaro: 12 agosto 1999. E ancora tanti anni davanti a sé che lo possono portare a diventare un top player assoluto. Di personalità ne ha da vendere: a 20 anni, al primo anno a Torino, è stato riempito di critiche per qualche errore di troppo (i suoi falli di mano in area erano diventati un must) e già c'era chi lo voleva rispedire in Olanda. Lui si è tappato le orecchie e ha continuato a lavorare a testa bassa, convinto che avrebbe dimostrato il suo valore. E aveva ragione. ASSALTO BARCELLONA - All'epoca c'era chi storceva il naso per quei 75 milioni (più 10,5 a Raiola) spesi per portarlo a Torino, oggi Matthijs è l'unica certezza bianconera. Neanche Ronaldo è così sicuro del posto nella Juve 2021/22 quanto lui. Messaggio recepito anche dal Barcellona, che l'avrebbe preso volentieri per sistemare la propria difesa e non è escluso che faccia nuovi tentativi. Nell'estate 2019 è stato un testa a testa con Paratici che l'aveva già puntato da quando Matthijs segnò alla Juve nei quarti di Champions; un anno dopo gli spagnoli tornarono alla carica ma la Juve non ne ha voluto sapere. L'olandese era ed è intoccabile. De Ligt è il giocatore che mette tutti d'accordo, il futuro della Juve è suo.