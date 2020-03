Un retroscena, anche divertente, l'ha raccontaoa ZiggoSport. Ecco le sue parole: "​L'ho imparato con la mia ragazza. Per via dei tanti impegni le lezioni di italiano ora sono un po' meno, ma adesso sto bene e in campo non ho problemi. La prima settimana che sono arrivato, siamo andati in Cina, Corea del Sud e Singapore. Tutti parlavano italiano, ti siedi a tavola, ti guardi intorno e pensi: sarà una lunga settimana... Io e Ramsey all'inizio non parlavamo italiano. Entrambi parlavamo inglese, quindi passavamo molto tempo insieme. Chiellini, che parla anche inglese, mi ha aiutato molto".