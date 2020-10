Dopo il pareggio alla contro il Crotone la Juventus volta pagina ed è concentrata sulla gara di Kiev, dove domani contro la Dinamo farà il suo debutto stagionale, prima volta assoluta in Europa da allenatore per Andrea Pirlo. Intanto oggi alla Continassa con il resto della squadra c'era anche Matthijs de Ligt, che sta recuperando dall'infortunio alla spalla e ha fatto qualche palleggio insieme ai compagni. Il centrale olandese non vede l'ora di tornare in campo, e sui suoi profili social manda un messaggio: "Il rientro si avvicina".