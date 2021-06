Per Wojciech Szczesny e Merih Demiral l’Europeo è già finito, mentre tutti gli altri bianconeri sono ancora impegnati e da domani cominceranno gli ottavi. Un rendimento a due volti quello degli juventini: Szczesny, a parte l'autogol iniziale, non ha sfigurato, mentre Demiral è crollato un colpo dopo l'altro come la sua Turchia. Bene tutti gli azzurri (Chiellini, Bonucci, Chiesa e Bernardeschi), benissimo Matthijs de Ligt e Dejan Kulusevski, arrivati in corsa ma subito decisivi. E anche Adrien Rabiot si è difeso. Discorso a parte quello legato a Cristiano Ronaldo, che sembra ringiovanito in Nazionale e che è già in vetta alla classifica marcatori. Restano poi Alvaro Morata e Aaron Ramsey, anche in gol ma con prestazioni altalenanti. Chi colpisce di più sono de Ligt e Kulusevski, per i due giovanissimi bianconeri è un Europeo in rampa di lancio. Fare bene e portarsi dietro tutto questo anche alla Juve, per tornare al top.