Gigio Donnarumma, Justin Kluivert, Matthijs de Ligt, Moises Kean, Luca Pellegrini, Giacomo Bonaventura, Alessio Romagnoli, Andrea Pinamonti, Armando Izzo, Wesley, Ignazio Abate, Stefan de Vrij, Henrikh Mkhitaryan, Mario Balotelli: buona parte della squadra Mino Raiola scende in campo contro il coronavirus. Il noto agente ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video dal titolo "We are one against Covid-19" in cui i calciatori da lui gestiti dedicano un pensiero all'Italia. Il il video si conclude con un'istantanea che riporta un messaggio di Mino Raiola: "Uniti vinciamo questa partita! Ne siamo convinti! Ed è per questo che insieme abbiamo voluto dare il nostro contributo donando respiratori e mascherine ad alcune delle principali strutture ospedaliere delle zone più colpite dal Covid-19. Forza Italia". In una didascalia su Instagram l'agente italo-olandese ha aggiunto: "Anche tu puoi far parte di questa iniziativa per aiutare l’Italia e anche altri Paesi. Possiamo vincere questa partita da squadra! Per partecipare donations@one.mc".