Il difensore della Juve Matthijs de Ligt si è stupito per il gol di Malinovskyi e l’ha confessato a DAZN: “Il suo gol? Questo è qualcosa di impossibile, l’ho detto anche a lui, dopo la partita: ‘com’è possibile che tu tiri da 30 metri in porta e fai gol?’. E’ un qualcosa di impossibile da pensare prima. Sono rimasto un po’ deluso per aver fatto questo fallo, ho provato a prendere la palla, ho preso un po’ di palla e un po’ di lui, ma non avrei mai pensato che tirasse nella porta da 30 metri. Queste sono le sue qualità ed un qualcosa che ha fatto molto bene”.