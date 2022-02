Oggi Sport rivela un particolare retroscena riguardante l'approdo di Matthijs de Ligt a Torino. Nell'estate in cui il difensore avrebbe dovuto trasferirsi dall'Ajax era molto vicino al Barcellona. Tuttavia è stato cruciale un incontro con Gerard Pique. Nell'estate 2019 i due si sarebbero incontrati in un albergo ai Caraibi e il difensore Blaugrana gli ha sconsigliato di trasferirsi in Catalogna in quanto sarebbe stata troppo forte la concorrenza con lui e Clement Lenglet per cui non avrebbe potuto mai vedere il campo. Proprio per questo De Ligt avrebbe poi scelto di trasferirsi alla Juventus.