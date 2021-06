Dopo la vittoria contro la Macedonia del Nord, il difensore della Juventus e dell'Olanda Matthijs de Ligt ha parlato ai media olandesi: "Se sono migliorato in Italia? Penso proprio di sì: ho due anni in più d'esperienza, ho imparato cose che con l'Ajax non avevo mai fatto e mi sento un giocatore più completo". Nei giorni scorsi, Van Basten aveva contestato la scelta del centrale juventino di andare nel campionato italiano due stagioni fa.