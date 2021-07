La Juventus riparte per la nuova stagione, sotto la guida di Massimiliano Allegri, con un mantra: incedibile al 100% non c'è quasi nessuno, bisogna vendere per poter comprare adeguatamente. Tuttavia alcuni giocatori sono molto meno cedibili di altri.

Come riporta anche Tuttosport oggi in edicola, nell'organico bianconero c'è un Federico Chiesa che sta facendo faville agli Europei e ha attirato l'attenzione del Bayern Monaco, ma la Juve ha chiuso la porta in faccia a qualsiasi offerta. Lo stesso dicasi per Matthijs De Ligt, meno fortunato con la sua Olanda ma punto fermo del presente e del futuro della difesa juventina: il Barcellona ha sondato il terreno, ma per ora l'intenzione di puntare su di lui è ferrea. E a questo novero si aggiunge Rodrigo Bentancur: il centrocampista uruguayano è stato al centro di rumors su un possibile scambio con l'Atletico Madrid, il Cholo Simeone lo stima molto. Ma anche Allegri lo stima, quindi resta a Torino.