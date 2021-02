Un video pubblicato nelle stories della compagna AnneKee, ha mostrato un volto spesso tenuto privato di. Che poi è quello che ha ulteriormente amplifcato l'affetto dei tifosi nei suoi confronti. Attraverso il suo profilo Instagram, la giovane olandese ha infatti mostrato come Matthijs giochi con i suoi cani, parlando ai due cuccioli di casa De Ligt un italiano praticamente perfetto. "Vai, Bella! Dov'è la palla?", le parole del centrale bianconero. Che ha stupito i tifosi: in tanti, infatti, sono rimasti interdetti nella velocità con cui De Ligt ha saputo padroneggiare una lingua non banale come quella italiana. Guardate il video qui in basso...