Il siparietto è divertente. Peccato che Matthijs se lo sia praticamente attirato. Comunque, ecco cos'è successo: De Ligt ha pubblicato una serie di foto su Instagram arrivate dall'ultimo allenamento. La didascalia? 'Pronti', e immaginiamo verso Juve-Inter. La prima istantanea però è già galeotta: c'è l'olandese al centro del torello con gambe spalancate, e Dybala che ha la palla sul piattone sinistro. Come andrà a finire, secondo voi? Lo racconta lo stesso attaccante argentino. 'Tunnel', il primo commento di Paulo. Pioggia di likes, ma non è ancora arrivata la risposta di Matthijs. Che l'avrà presa col sorriso, ma non benissimo...