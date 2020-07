4









Quasi archiviato il derby con il Torino, la Juve deve già pensare alla prossima partita di campionato contro il Milan in programma martedì alle 21.45: la squadra di Sarri ha messo il piede sull'acceleratore e non vuole frenare proprio nel momento decisivo della stagione. Contro i rossoneri però l'allenatore bianconero dovrà per forza di cose cambiare alcuni giocatori. Il giallo di oggi a de Ligt e Dybala, infatti, costano la squalifica ai due giocatori per il prossimo turno di campionato. Sia l'olandese che l'attaccante erano diffidati e non saranno a disposizione per la partita col Milan.