Ma quanto parla Leonardo Bonucci? No, non in campo: ma a bordocampo. Si scherza, chiaramente. E si prende come spunto l'ultima storia pubblicata da Merih Demiral, che è tornato in gruppo e che è tornato soprattutto a divertirsi: ieri, prima di Juve-Lazio, il turco si è trattenuto con gli amici e compagni di reparto Bonucci e De Ligt (con il quale c'è stata la foto post vittoria che ha infiammato i tifosi). L'ex Sassuolo non si è trattenuto, e sia in italiano che in turco gliel'ha scritto: "Tu parli sempre". E i fatti? Li fa, assolutamente. In attesa del cambio di testimone, che sembra decisamente probabile dato il talento del classe '98, Leo dispensa consigli di gioco e di vita.