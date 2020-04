La prima stagione di Matthijs de Ligt con la maglia della Juventus non si è ancora conclusa, ma prima che l'emergenza coronavirus bloccasse il campionato, proprio nell'ultima sfida contro l'Inter, ha fatto vedere ampi sprazzi di tutto il suo talento. Sarà che a solleticarlo, dall'altra parte del campo, c'era Stefan De Vrij, amico fraterno fuori dal campo e in Nazionale, rivale ovviamente nel Derby d'Itali. Come sono andati nella prima stagione insieme in Serie A? GUARDA IL VIDEO.