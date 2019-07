Manca sempre meno al passaggio ufficiale di De Ligt alla Juve. La squadra bianconera e l'Ajax stanno ricucendo la distanza che serve per chiudere quanto prima l'affare. Insomma, ormai ci siamo. I dettagli sono in procinto di essere sistemati e il difensore è pronto a viaggiare da Amsterdam a Torino, preferibilmente entro sabato per evitare di partire per l'Austria con i Lancieri. Intanto, proprio nella capitale olandese, il centrale ha rivisto il suo grande amico Frenkie De Jong, recentemente acquistato dal Barcellona. Un paio di giorni in Spagna per fare la presentazione e la conferenza, quindi il rientro in Olanda. A cena, i due amici hanno salutato qualche compagno e gli amici in comune. Pronti per una nuova avventura.