Sarà staffetta con Cristiano Ronaldo. Poche certezze per Andrea Pirlo: dovrà compensare con le speranze. Il tecnico bianconero deciderà la formazione solo nella rifinitura di questa mattina, covando qualche aspettativa. La prima: potrà schierare uno tra De Ligt e Bonucci? Entrambi non si sono allenati totalmente con il gruppo. Staremo a vedere, anche perché il centrale italiano ieri ha provato in parte con i compagni, mentre l'olandese arriva solo da qualche giorno di stop. Tempo al tempo, anche per decidere. In attacco, intanto, l'unica certezza è Cristiano: è probabile che all'inizio ci sia ancora Kulusevski.