Lega Serie A e WeWorld stanno promuovendo la quarta edizione dell'iniziativa #UNROSSOALLAVIOLENZA. In questo modo, il mondo del calcio si schiera contro ogni forma di violenza e sopraffazione verso le donne. Molte società della massima serie stanno aderendo, pubblicando messaggi social che hanno l'obiettivo di allargare la platea e condividere tra gli appassionati di calcio un messaggio che dovrebbe appartenere a tutti. In questo contesto, sono scesi in campo anche de Ligt e la sua compagna Annekee Molenaar, attraverso un post pubblicato sul profilo twitter della Juventus: "@mdeligt_04 e Annekee Molenaar si uniscono a @SerieA e @WeWorldOnlus per combattere la violenza sulle donne. Insieme diamo un #RossoAllaViolenza. Fallo anche tu!".