di Germano D'Ambrosio

Il difensore della Juventus Matthijs de Ligt e la sua splendida fidanzata Annekee Molenaar posano per una delle tre copertine speciali che l'edizione olandese di Vogue ha preparato per questo mese, ispirandosi al mondo del calcio (le altre due ritraggono i connazionali van Dijk e Depay). La coppia, seguendo le indicazioni del fotografo Marc de Groot e dello stilista Jos van Heel, si è sottoposta a un lungo shooting fotografico, che compare all'interno della prestigiosa rivista di fashion e tendenze. "Non mi interessa essere sempre all’ultima moda, per me l'importante è indossare abiti comodi, e che sia ovviamente un tipo di abbigliamento che abbia un senso: non esco mica di casa con gli zoccoli!" ha dichiarato de Ligt nel video (che trovate qui sotto) girato durante il backstage. "Devi aver distrutto completamente le scarpe prima di riuscire a comprartene un altro paio!" lo rimprovera scherzosamente Annekee.