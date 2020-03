L'isolamento volontario per i giocatori dellasta cominciando a terminare, piano piano che escono i risultati dei tamponi effettuati dopo il caso di Daniele. Così, senza alcuna notizia di positività, anchesta riprendendo una vita quasi normale, o meglio, nella normalità che è ormai propria in tutta Italia: a casa sì, ma con la possibilità di brevi uscite, specialmente per necessità. E così, ecco che insieme alla compagna Annekee, il centrale olandese ieri ha portato in giro i propri cani, ma senza dimenticarsi di tutte le precauzioni, compresa la mascherina, come si vede dal breve frame postato proprio da Annekee sulle storie Instagram.