. Poco fa il suo aereo è giunto nel capoluogo piemontese e a breve il difensore olandese sarà in viaggio verso la Continassa, dove resterà per la notte in attesa delle visite mediche al J-Medical di domattina e della seguente firma sul contratto di cinque anni con la. De Ligt è arrivato con un charter alle ore 22.14 e non vede l'ora di iniziare la propria avventura con la maglia bianconera.