Non la miglior partita da quando è arrivato in Italia quella di ieri per il classe '99 olandese Matthijs, che ha causato il rigore del pareggio di Lautaro. Al fischio finale è arrivato un sospiro di sollievo per il difensore, che ha voluto festeggiare la vittoria e il primo posto in classifica dellacon un post su Instagram: "Grande vittoria e siamo tornati in testa alla classifica".