È andata a vuoto la prima missione torinese di Hasan, ex calciatore bianconero oggi direttore sportivo del. Chiuso il primo capitolo, è previsto un nuovo contatto tra le parti, a breve, e non è da escludere che il diesse dei bavaresi si ripresenti nel capoluogo piemontese, ma questa volta l’offerta dovrà essere decisamente più alta.Qui, entra in gioco. La posizione del calciatore al Bayern Monaco è in bilico, come è noto. La volontà dell’attaccante è quella di lasciare la Germania,le piste più calde. Dalla sua cessione, come riporta il Corriere dello Sport,