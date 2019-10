2 pieces of poor defending from De Ligt gives Northern Ireland a shock lead against Netherlands #TBGPOD pic.twitter.com/MOWMJbo6gD — The Beautiful Game Podcast (@Podcast_TBG) October 10, 2019

Seconda indecisione in pochi giorni, dopo quella che aveva regalato il pareggio all'Inter. Lì, però, l'Olanda si è svegliata e dopo il vantaggio dell'Irlanda del Nord ha infilato tra reti in 10' più recupero, vincendo.Vince anche la Polonia: 3-0 in casa della Lettonia, grazie a una tripletta di Lewandowski. In campo Szczesny per 90', senza fare nemmeno una parata.