Matthijs De Ligt, nella sua intervista di oggi a Sky Sport, ha regalato diverse affermazioni interessanti, come le seguenti: "Poter imparare e crescere tutti i giorni vicino al giocatore più forte di tutti i tempi mi rende davvero felice! Abbiamo perso tanti punti a inizio stagione contro le cosiddette piccole. Penso dipenda dalla difficoltà di imparare subito un nuovo stile di gioco, ma vedo che in tutta Europa ci sono grandi squadre che stanno avendo difficoltà. Ci sta, siamo essere umani e non possiamo essere sempre al 100%, ma stiamo lavorando il meglio possibile".