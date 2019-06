I milioni saranno 75. Così si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, in merito all'affare sempre più caldo per portare nei prossimi giorni Matthijs De Ligt. L'Ajax , sperando nell'asta con Barcellona e PSG, aveva sparato alro - tra 80 e 90 milioni - salvo poi scendere a 75. Soldi che verranno probabilmente divisi in una parte fissa da 66-67 milioni e una variabile legata ai bonus, così da colmare la differenza tra domanda e offerta. Una soluzione che sembrerebbe essere stata adottata anche per lo stipendio del giocatore: la richiesta di 12 milioni verrà soddisfatta da 7,5-8 milioni fissi e bonus a completare.