Più che i risultati, più ancora del nuovo gioco di Maurizio Sarri, ciò che ha stupito i giocatori della Juventus in questa prima parte di toun​ée asiatica ​è stato il calore del pubblico. Un bagno di folla che ha accolto e seguito i bianconeri in tutto il tempo trascorso tra Singapore e Nanchina, fino ad oggi, a Shangai. Così, Matthijs de Ligt ha riservato un pensiero per i fan e lanciato un messaggio dal proprio profilo Instagram. "Grazie per il vostro caloroso supporto".