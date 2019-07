di Cristiano Corbo

Arriva? Non arriva? Una giornata in attesa, mentre il cielo su Torino si faceva prima grigio e poi sapeva schiarirsi, raccogliendo un facile parallelo con la trattativa dell'estate. Juve e De Ligt, De Ligt e la (sua) Juve. Questione di tempo e di voli. Anzi, di un volo d'andata soltanto. Già allestito e solo da prendere, con il cordone di sicurezza ormai allertato. Manca esclusivamente l'ultima indicazione: data, atterraggio, trasporto allo Stadium verso la nuova avventura. QUANDO ARRIVA DE LIGT - E allora, conti e idee alla mano, resta una risposta sola da dare: con la trattativa ormai chiusa - sebbene Overmars parli di mancate garanzie economiche da parte della Juve, pure in tono sgradevole -, il giocatore attende solo l'ultimo okay per imbarcarsi. Biglietto virtualmente fatto da settimane, contatti quotidiani e frenetici con Mino Raiola, che sarà al suo fianco in tutto l'iter alla Continassa. Domani, e stavolta sul serio, può essere il Matthijs day. Verso l'inizio di una nuova era. Per la Juve e per De Ligt, che a questo giro può finalmente prometterlo: non ci sarà più un'attesa vana.