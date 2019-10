La prestazione di Matthijs de Ligt contro la Spal in campionato è stata tra le migliori, nel complessivo, per un centrale della Juventus in questo avvio di stagione. E non a caso, nella giornata in cui il difensore classe '99 scende in campo con la sua Nazionale olandese, il club bianconero gli dedica un video speciale, dedicato interamente alla sua performance contro la Spal. Eccolo: