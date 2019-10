Qualche errore e tante critiche per Matthijs De Ligt dopo la partita di ieri contro l'Inter. La Juve vince, lui fa un passo indietro rispetto al percorso al percorso di crescita nel calcio italiano. Si sta ambientando alla Serie A, le idee di Sarri inziano a entrargli in testa, ma contro l'Inter ha commesso il fallo da rigore per il pareggio di Lautaro. Errore decisivo che ha fatto il giro del mondo e anche in Olanda è arrivato sotto gli occhi di tutti. Molte le critiche che arrivano proprio da lì, da dove è cresciuto e dove l'anno scorso è diventato il miglior difensore della Champions.



LE CRITICHE - L'Olanda e gli olandesi iniziano a voltargli le spalle: "La Juve non sa che doveva prendere Blind e non De Ligt" è uno dei tanti tweet presenti in rete nella serata di ieri. Per alcuni il classe '99 è addirittura: "Il più sopravvalutato del mondo", altri sostengono che non abbia nulla in più di Mustafi, che era una delle idee bianconere soprattutto verso la fine del mercato.



VOLTARE PAGINA - Serata da dimenticare per Matthijs, che ora vuole voltare pagina e ha già la testa alla prossima partita. Allenarsi a testa bassa per continuare a crescere e ambientarsi nel calcio italiano. 20 anni e il futuro tra le mani, De Ligt vuole trasformare le critiche in applausi.



