Secondo quanto riporta Sky Sport, l'Ajax ha rifiutato la prima offerta della Juventus per Matthijs de Ligt. Il difensore olandese ha già un accordo con il club bianconero ma ancora manca la fumata bianca tra i due club. Gli olandesi hanno fatto presente a Paratici che De Ligt parte solo per un'offerta da 75 milioni di euro, non di meno. Il Barcellona aveva messo sul piatto la stessa cifra senza tuttavia trovare un accordo con il calciatore.