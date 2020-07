Un paio di episodi da analizzare nella gara tra Udinese e Juve giocata ieri sera. Ecco la moviola dei giornali, che si concentra sull'episodio che ha coinvolto Matthijs de Ligt.



GAZZETTA DELLO SPORT - "Ma succede tutto al 35’ quando De Paul in area va giù in evidente ritardo senza responsabilità da parte di Ramsey. Ottima qui la lettura di Irrati che con ampi gesti fa segno di giocare. Il problema è che subito dopo la palla arriva a Nestorovski che calcia e si trova di fronte De Ligt. Ci risiamo, sembra proprio un mani. Irrati, impallato, dal campo può perderselo soprattutto mentre a due passi il clamore è ancora tutto su quanto avvenuto a De Paul. Più grave è che in sala Var non ci si accorga di quel pallone che sembra colpire in pieno il braccio del difensore olandese".



TUTTOSPORT - "Al 35’, in area bianconera, Ramsey scivola, ma prende la palla non de Paul, che si lascia cadere senza che ci sia un contatto con l’avversario. Poi Nestorovski calcia e reclama per un mani di de Ligt: Irrati e il Var non intervengono, lasciando proseguire, ma resta il dubbio".



CORRIERE DELLO SPORT - "Partita di grande sostanza per Massimiliano Irrati, una delle migliori in questa stagione. Giudica a nostro avviso bene tutti gli episodi in area: De Paul, Dybala e Sema (anche se qui col braccio sinistro teso rischia Rabiot), il braccio di De Ligt non pare punibile. L’Udinese chiede un rigore su De Paul: il giocatore però non viene toccato da Ramsey, che allunga la gamba, non colpisce il pallone ma neanche l’avversario, e quando arriva il contatto con Dybala è già in caduta. Subito dopo, Nestorovski tira, davanti a lui De Ligt s’oppone con pallone che va sul braccio destro in posizione comunque congrua: non si muove mai, è parallelo al corpo, certo dopo quello dato da Giua a Parma... Anche in questo caso pare corretta la valutazione di Irrati, il Var conferma".